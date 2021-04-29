Алитусский район: леса, курганы, заповедные тропы и светящиеся фонтаны

Алитусский район находится на юге Литвы. Он на четверть покрыт лесами, а по его территории протекает самая длинная реке Литвы – Нямунас. А сколько удивительных мест тут можно посетить, отлично проиллюстрируют цифры.

Здесь 72 археологических, 395 исторических, 144 художественных, 29 архитектурных и 3 урбанистических памятника. Алитусский район – территория, где сохранились 19 старинных курганов с поселениями. Понятно, что для рассказа обо всех достопримечательностях понадобилось бы написать книгу. Поэтому остановимся лишь на некоторых из них.

1. Биосферный резерват Жувинтас

Заповедник Жувинтаса c болотом и озером Жувинтас – самая старая охраняемая территория Литвы. Здесь нашли приют редкие и исчезающие виды растений и животных, а также мало где в Литве сохранившиеся виды и колонии растений, растущих на влажных почвах. С помощью телескопов и биноклей можно наблюдать за птицами со смотровой башни. Рядом, на берегу озера Жувинтас, есть обучающая познавательная дорожка с башенкой для наблюдения за птицами. А для занятий со школьниками в заповеднике оборудован природный класс.

В 2011 г. биосферный резерват Жувинтас был внесен в Мировую сеть биосферных резерватов программы UNESCO «Человек и биосфера».

2. Комплекс городищ Каукай и Обялитес

Алитусский район известен комплексом городищ Каукай и Обялитес. Его составляют два оказавшихся в разных деревнях городища, место возле замка (papilys) и поселение у подножия городища. Основное городище (Каукай) было основано на возвышенности, находящейся в излучине левого берега Пяршеке. На правом берегу, у края возвышенности, находится другое городище, известное под именем Обялитес и на сегодняшний день уже почти исчезнувшее. Вокруг этих городищ люди раньше находили каменные топорики и верили в их волшебные свойства. Считалось, что эти находки обладают целительной силой и спасают от смерти. Комплекс городищ Каукай и Обялитес существовал с начала I тыс. до XI в.

3. Лес Пуня (в Региональном парке излучин Нямунаса)

Бор Пуня – один из самых интересных ботанических лесов Литвы, со всех сторон окруженный водой. Он входит в Региональный парк излучин Нямунаса. Кроме возможности просто погулять и надышаться ароматом сосновых деревьев, здесь стоит посетить еще и Музей леса. В музее представлена ​​большая коллекция охотничьих трофеев, домашней утвари, используемой в окрестных деревнях, старинных орудий труда и инструментов, которые применяются в лесном хозяйстве. Здесь же, на территории заповедника, растет самая высокая литовская сосна. За 160 лет она выросла до 42 м в высоту и 65 см в диаметре.

Интересно прогуляться и по дубовой аллее, где столетним дубам присвоены имена великих литовских князей. В лесу сохранилось также бывшее партизанское подземелье. А еще в бору Пуня есть Тропа сказок.

4. Региональный парк Метеляй

Региональный парк Метеляй (общая площадь 15 300 га) – ландшафтный парк великих озер Южной Литвы. Дуся, Метелис и Обелия с одной стороны окружены песчаными дюнами и болотами, с другой – живописными высокими холмами. Самая замечательныя панорама на пейзажи и просторы озер открывается с Жагаряйских холмов или Преломчишского кургана. Этот региональный парк славится множеством уникальных природных ценностей. Здесь обитают крайне редкие, охраняемые в Европе водные черепахи, которые являются символом регионального парка Метеляй. Траковский лес – единственный в Литве, где растет бесстебельный дуб. Орнитологам стоит посетить региональный парк во время весенних и осенних миграций водоплавающих птиц. Эти места отлично подходят любителям природы, велосипедных прогулок или водных видов спорта. Вокруг озер Дуся и Метелис проложены велосипедные маршруты и пешеходные дорожки. Отдыхающим нравятся эти озера из-за медленно углубляющейся береговой линии и песчаных берегов. Посещают этот район даже любители виндсерфинга и кайтсерфинга. А на южном берегу озера Дуся расположен Центр для посетителей регионального парка Метеляй. Здесь познакомят с редкими литовскими прудовыми черепахами и историей Метеляйского края. Интересно будет и детям, и взрослым. А те, кто захочет еще больше узнать об этих удивительных краях, смогут договориться об экскурсии или познавательном мероприятии со специалистами дирекции парка.

5. Костел Восхождения на небо Пресвятой Девы Марии в Симнасе

Построен в 1520 г. и является очень значимым для истории литовского искусства. Это единственный ренессансный костел-базилика крестового плана в Литве и самый старый в Занеманье архитектурный памятник. В правую часть церкви вмурован «позорный камень». Перед ним когда-то ставили для публичного людского суда нарушителей, совершивших тяжелые прегрешения.

6. Мечеть в Райжяй

Деревня Райжяй с XVI в. известна как владение татар. Перед Второй мировой войной здесь был центр литовских мусульман. Деревянная мечеть в Райжяй, построенная в 1889 г., – единственная в Литве, которая действовала и в советское время. Чтобы увековечить общую историю литовцев и татар, в 2010 г. в одном из старейших поселений литовских татар в Райжяй был торжественно открыт памятник князю Витаутасу Великому, посвященный 600-летней годовщине победы в Грюнвальдской битве. В тот же день возле мечети были открыты и две пары солнечных часов. Одни показывают местное время, другие – время на поле Грюнвальдской битвы.

7. Фонтан в Бутримонисе

В 2019 г. в городке Бутримонис была открыта отреставрированная единственная в Литве треугольная площадь. Особый акцент обновленной площади – фонтан. Это прозрачная акриловая колба, внутри которой крутится огромный водяной вихрь. По стенкам фонтана стекает вода, которая и создает неповторимую картину. В сумерках фонтан освещается разными цветами.

Украшенная площадь в Бутримонисе стала любимым местом отдыха горожан. Здесь оборудованы детские площадки, качели, уличные музыкальные инструменты.

Источники – тут и тут.