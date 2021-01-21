Алкогольная зависимость. Отказаться не только от привычки, но и от некоторых «друзей»    

Чтобы не попасть в алкогольную зависимость – на что следует обратить внимание? Каких ошибок нельзя допускать?

Этот вопрос мы адресовали руководителю токсикологического центра при Вильнюсской республиканской университетской больнице Робертасу Бадарасу. И вот что он ответил.

– Есть такая пословица:

«От чего заболел, тем и лечись». И многие люди это считают народной мудростью, которая не поддается дискуссии и принимается как догма: так надо, потому что так все говорят, и все это знают. На самом деле, это и есть прямой путь, автострада, из вредной привычки к зависимости! Утреннее это похмелье, «улучшение здоровья», – это как, скажем, строить свои финансовые планы на скорых кредитах. Берешь – а потом за все надо платить. И платить в несколько раз больше.

Еще одна важная мысль – в том, что человека формирует окружающая среда. У зависимого человека – это, конечно же, прежде всего – друзья-товарищи. С которыми он, например, вместе выпивает. Когда же наконец появляется желание измениться – как набраться смелости, как не побояться показаться смешным? Вот что отвечает на этот вопрос психоаналитик Евгений Шаров.

– Он не столько смешной. Они его неосознанно, эти люди, провоцируют. Они ж тоже, если с ним пьют, или в курилке стоят, – у них тоже есть зависимость. И когда кто-то заявляет: «Я вот буду бросать!», – они почему все его, как литовцы говорят, через зуб протаскивают? Чтобы убедиться: это реально он? Может, и правда, есть какой-то способ? Ну вот анонимные алкоголики советуют человеку не ходить в компании, не заходить в винные отделы. То есть, чтобы его не спровоцировало это все.

Так можно ли вырваться из своего окружения, и будет ли это первым шагом к исправлению своей зависимости? Вот что говорит по этому поводу руководитель поликлиники Клайпедского филиала Республиканского центра зависимостей Павел Осипов.