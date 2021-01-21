Интервью Новости

Алкогольная зависимость. Отказаться не только от привычки, но и от некоторых «друзей»    

Автор Анжелика Орлёнок 38

Чтобы не попасть в алкогольную зависимость – на что следует обратить внимание? Каких ошибок нельзя допускать?

Этот вопрос мы адресовали руководителю токсикологического центра при Вильнюсской республиканской университетской больнице Робертасу Бадарасу. И вот что он ответил.

Руководитель токсикологического центра при Вильнюсской республиканской университетской больнице Робертас Бадарас

Руководитель токсикологического центра при Вильнюсской республиканской университетской больнице Робертас Бадарас

– Есть такая пословица:

«От чего заболел, тем и лечись». И многие люди это считают народной мудростью, которая не поддается дискуссии и принимается как догма: так надо, потому что так все говорят, и все это знают. На самом деле, это и есть прямой путь, автострада, из вредной привычки к зависимости! Утреннее это похмелье, «улучшение здоровья», – это как, скажем, строить свои финансовые планы на скорых кредитах. Берешь – а потом за все надо платить. И платить в несколько раз больше.

Еще одна важная мысль – в том, что человека формирует окружающая среда. У зависимого человека – это, конечно же, прежде всего – друзья-товарищи. С которыми он, например, вместе выпивает. Когда  же наконец появляется желание измениться – как набраться смелости, как не побояться показаться смешным? Вот что отвечает на этот вопрос психоаналитик Евгений Шаров.

Психоаналитик Евгений Шаров

Психоаналитик Евгений Шаров

– Он не столько смешной. Они его неосознанно, эти люди, провоцируют. Они ж тоже, если с ним пьют, или в курилке стоят, – у них тоже есть зависимость. И когда кто-то заявляет: «Я вот буду бросать!», – они почему все его, как литовцы говорят, через зуб протаскивают? Чтобы убедиться: это реально он? Может, и правда, есть какой-то способ? Ну вот анонимные алкоголики советуют человеку не ходить в компании, не заходить в винные отделы. То есть, чтобы его не спровоцировало это все.

Так можно ли вырваться из своего окружения, и будет ли это первым шагом к исправлению своей зависимости? Вот что говорит по этому поводу руководитель поликлиники Клайпедского филиала Республиканского центра зависимостей Павел Осипов.

Руководитель поликлиники Республиканского центра зависимостей Павел Осипов

Руководитель поликлиники Республиканского центра зависимостей Павел Осипов

– Да, это очень важный шаг. Зачастую он является тоже таким, критичным. Потому что, не поменяв свое окружение, – которое зачастую, действительно, бывает люди, которые что-то постоянно употребляют или пьют вместе, – поменять свой стиль жизни, действительно, очень трудно. Если человек станет на путь такого выздоровления, трезвости, ему придется от части друзей неизбежно, конечно, отказаться. Но в таком случае, конечно, вопрос, были ли они настоящими друзьями? Или просто собутыльниками. И, конечно, важнее всего найти каких-то союзников. Потому что у любого человека, который живет даже в каких-то совсем асоциальных условиях, все равно где-то есть люди, которые не пьют, поддерживают здоровый образ жизни, могут ему помочь. Ну и, по крайней мере, всегда есть специалисты, к которым он может обратиться.

Метки:

Актуальные новости

Правительство приняло решение о введении карантина на территории всей страны

Автор RUSRADIO LT

На столичном проспекте Гедиминаса заменят 17 засохших лип

Автор RUSRADIO LT

В ожидании праздника. Где найти настоящую елку?

Автор RUSRADIO LT
Стало известно, где окажется Галь Гадот в «Чудо-женщине 3»

Стало известно, где окажется Галь Гадот в «Чудо-женщине 3»

Автор Эвелина Никанорова
Премьеры на Netflix на этой неделе

Премьеры на Netflix на этой неделе

Автор RUSRADIO LT
Экзамен по английскому языку остается самым популярным

Экзамен по английскому языку остается самым популярным

Автор RUSRADIO LT

Какую елочку купить и как за ней правильно ухаживать?

Автор Анжелика Орлёнок

Правительство пополнило список муниципалитетов, в которых вводится карантин

Автор RUSRADIO LT

Корни Вуди Аллена – из Паневежиса

Автор RUSRADIO LT