Алкогольная зависимость. Семья зависимого – начать спасение с себя

“Пьяница – горе семьи”. Многие говорят эту фразу в шутку, например, просто желая привлечь к себе внимание на празднике. Но ведь есть семьи, где пьющий человек действительно причиняет много огорчений своим близким.

Как им следует поступать? Бросаться ли на помощь пьющему? С этим вопросом мы обратились к психоаналитику Евгению Шарову.

– Все люди, которые живут рядом с зависимым человеком, они думают: “А что я могу сделать, чтобы ему помочь?”. Тот, который с велосипедом, его надо дразнить – ездить вокруг него на велосипеде и говорить: “Ну ты знаешь, как классно?!”. И все. Пока он не соблазнится, и “дайте, я тоже попробую”.



– Это такая аллегория жены, которая должна…

– Да-да-да. Жена должна ходить в спортклуб, в театр, заниматься собой, а не сидеть рядом в расстройстве, что, вот, он напился и весь новый год испортил.

Мнение психолога мы попросили прокомментировать руководителя токсикологического центра при Вильнюсской республиканской университетской больнице Робертаса Бадараса.

– Есть зависимость, есть козависимость. Рядом с зависимостью – люди, которые начинают жизнь с жизнью зависимого человека, и иногда так втягиваются, что иногда такой тандем сам себя поддерживает. Один жертва, другой – спасатель, и…

– Замкнутая такая система, да?

– Абсолютно замкнутая, и тогда пробить ее, изменить – труднее, чем одного человека. Того только, зависимого. Потому что попытки изменить человека, у которого есть проблемы, иногда малоэффективны.

Такого же мнения придерживается и руководитель поликлиники Клайпедского филиала Республиканского центра зависимостей Павел Осипов.

– Все близкие, родные зависимого человека должны, в первую очередь, заботиться о себе. Это, может быть, звучит странно. Особенно для тех людей, которые привыкли жить вот таким образом жизни, что они спасают кого-то, ищут разных специалистов, разные способы помощи. Но, на самом деле, это такая игра, которая заранее обречена. Козависимость – это такой патологический тип отношений, в которые зависимый человек втягивает всех окружающих – семью, знакомых, работодателей, коллег, соседей. Цель этой игры – скажем, так, – переложить на людей какие-то роли, ответственность за себя, и так далее. И втянуть в этот патологический процесс, где один спасает, другой пытается наказать, третий, как бы, игнорирует, – роли распределяются по-разному. Но единственный способ в эту игру не играть – в нее никогда выиграть невозможно, только проиграть – и если в нее не играть, то вы должны, конечно, заботиться сначала о себе. И здесь, наверное, такой действует принцип, что чтобы спасти кого-то – сначала нужно спасти себя.