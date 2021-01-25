Интервью Новости

Алкогольная зависимость. Семья зависимого – начать спасение с себя

Автор Анжелика Орлёнок 24

“Пьяница – горе семьи”. Многие говорят эту фразу в шутку, например, просто желая привлечь к себе внимание на празднике. Но ведь есть семьи, где пьющий человек действительно причиняет много огорчений своим близким.

Как им следует поступать? Бросаться ли на помощь пьющему? С этим вопросом мы обратились к психоаналитику Евгению Шарову. 

Психоаналитик Евгений Шаров

Психоаналитик Евгений Шаров

– Все люди, которые живут рядом с зависимым человеком, они думают: “А что я могу сделать, чтобы ему помочь?”. Тот, который с велосипедом, его надо дразнить – ездить вокруг него на велосипеде и говорить: “Ну ты знаешь, как классно?!”. И все. Пока он не соблазнится, и “дайте, я тоже попробую”.

– Это такая аллегория жены, которая должна…
– Да-да-да. Жена должна ходить в спортклуб, в театр, заниматься собой, а не сидеть рядом в расстройстве, что, вот, он напился и весь новый год испортил.

Мнение психолога мы попросили прокомментировать руководителя токсикологического центра при Вильнюсской республиканской университетской больнице Робертаса Бадараса.

Robertas Badaras

Руководитель токсикологического центра при Вильнюсской республиканской университетской больнице Робертас Бадарас

– Есть зависимость, есть козависимость. Рядом с зависимостью – люди, которые начинают жизнь с жизнью зависимого человека, и иногда так втягиваются, что иногда такой тандем сам себя поддерживает. Один жертва, другой – спасатель, и…

– Замкнутая такая система, да?
– Абсолютно замкнутая, и тогда пробить ее, изменить – труднее, чем одного человека. Того только, зависимого. Потому что попытки изменить человека, у которого есть проблемы, иногда малоэффективны. 

Такого же мнения придерживается и руководитель поликлиники Клайпедского филиала Республиканского центра зависимостей Павел Осипов.

Руководитель поликлиники Республиканского центра зависимостей Павел Осипов

Руководитель поликлиники Клайпедского филиала Республиканского центра зависимостей Павел Осипов

– Все близкие, родные зависимого человека должны, в первую очередь, заботиться о себе. Это, может быть, звучит странно. Особенно для тех людей, которые привыкли жить вот таким образом жизни, что они спасают кого-то, ищут разных специалистов, разные способы помощи. Но, на самом деле, это такая игра, которая заранее обречена. Козависимость – это такой патологический тип отношений, в которые зависимый человек втягивает всех окружающих – семью, знакомых, работодателей, коллег, соседей. Цель этой игры – скажем, так, – переложить на людей какие-то роли, ответственность за себя, и так далее. И втянуть в этот патологический процесс, где один спасает, другой пытается наказать, третий, как бы, игнорирует, – роли распределяются по-разному. Но единственный способ в эту игру не играть – в нее никогда выиграть невозможно, только проиграть – и если в нее не играть, то вы должны, конечно, заботиться сначала о себе. И здесь, наверное, такой действует принцип, что чтобы спасти кого-то – сначала нужно спасти себя. 

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