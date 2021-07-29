Аллергия. Что делать и как лечить?

Наша сегодняшняя тема «Аллергия», а точнее аллергия летом.

Лето – сложная пора для аллергиков. Вот что нам рассказала врач-аллерголог Нийоле Шулиокиене:

Лето – это сезон аллергий. Самая частая проблема – цветочная пыльца. Бывает аллергия на солнце, но это только на солнце, или реакция организма на различные кремы, которые мы мажем от ультрафиолета, или на купание. Это сложно отличить и сложно дифференцировать. Бывают аллергические реакции, когда высыпает через пот. Аллергическая реакция на укусы пчёл и насекомых может привести к таким серьезным последствиям, как отек Квинке и анафилактический шок, которые могут спровоцировать летальный исход. Реакция на укусы может проявиться сразу же, а может через несколько часов и даже минут. Дети обычно реагируют на укусы сильнее, чем взрослые. Это самая страшная реакция и тут нужна срочная медицинская помощь. Если была сильная реакция на укусы пчёл и насекомых, надо это изучить и к этому готовиться зимой. Обратиться к аллергологам, провести все анализы и начать лечение. Оно бывает очень эффективным.

Это была врач-аллерголог Нийоле Шулиокиене.

Частая «летняя» аллергия – поллиноз. Пыльца и споры растений вызывают аллергическую реакцию, проявляющуюся в виде насморка, покраснения глаз, кашля, дерматита. Заболевание было открыто еще в начале XIX века. Сегодня от поллиноза страдает 15-35% населения, в зависимости от региона. Впрочем, эти цифры могут быть занижены – далеко не каждый аллергик обращается к врачу, предпочитая заниматься самолечением.

Аллергики страдают до самой осени – после ольхи, березы и других рано зацветающих деревьев в дело вступают злаки (рожь, овес, пшеница и т.п.), а с конца июля и по начало сентября цветут сорные травы. Пыльца разносится ветром и налипает на тополиный пух, добираясь до дыхательных путей аллергиков.

Чтобы выяснить, пыльца каких именно растений вызывает аллергию, необходимо сдать анализы на антитела к аллергенам либо пройти аллергологическую пробу, при которой раствор аллергена наносится на царапину на коже. У большинства аллергиков в период сезонного обострения проявляется перекрестная аллергия. Так, те, кто страдает от реакции на березовую пыльцу, могут также столкнуться с аллергией на морковь, фундук, яблоки, персики, при аллергии на полынь может проявиться реакция на цитрусовые, мед, семя подсолнечника.

Больше всего рискуют пострадать от поллиноза люди с другими аллергическими заболеваниями, со слабым иммунитетом, живущие и работающие в плохой экологической обстановке. Чтобы уменьшить количество попадающей в дыхательные пути пыльцы, можно использовать респираторы, специальные фильтры для носа и спреи (например, с целлюлозой), создающие барьер на слизистой носа.

Чаще всего склонность к аллергии передаётся по наследству. При этом «орган-мишень», который подвергается «удару», из поколения в поколение может меняться. Также существует теория, согласно которой подобные реакции могут возникать у человека, мало контактировавшего с бактериями в раннем возрасте. Иногда случается так, что люди путают аллергию с другими заболеваниями, например, ОРВИ. Здесь важно учитывать, что при аллергических реакциях не повышается температура. В любом случае, стоит обратиться за консультацией к врачу-аллергологу.

К сожалению, «вылечиться» от аллергии на сегодняшний день практически невозможно, однако можно значительно облегчить её симптомы. При правильном лечении, которое подбирает врач-аллерголог, человек не ощущает никаких её проявлений.

Это была «Культура здоровья» и говорили мы о летней аллергии.