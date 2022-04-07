Аллергия на цветочную пыльцу. Как от нее уберечься?

Это «Культура здоровья». Тема сегодняшнего выпуска – аллергия на цветочную пыльцу. Когда она может проявляться? Какие растения считаются самыми аллергенными? Какие симптомы аллергии самые распространенные и как себя следует вести человеку в период цветения растений?

На все эти вопросы мы попросили ответить врача-аллерголога профессора Руту Дубакене.

– Сейчас уже интенсивно цветут и лещина (лесной орех, орешник), и ольха. Потом начнет цвести береза. Это, мне кажется, в феврале уже началось. И поскольку это воздушные аллергены, они попадают в окружающую среду – и куда затем попадают? На слизистую носа. И на слизистой и происходит эта реакция. Покраснение, зуд, раздражение, слезотечение. В результате могут и глаза опухнуть – как более поздние симптомы. Опять же, возникает чихание, раздражение в носу, водянистый насморк. В итоге нос закладывает. Заложенный нос – это один из последних симптомов.

Солнечный день, ветреный день, прогулки в лесу – могут в этот период запускать аллергию. Конечно же, люди, которые чувствуют или знают – например, в прошлом году были те же самые симптомы, – могут насторожиться и предположить, что это уже, на самом деле, аллергия на пыльцу. Это облегчает диагностику.

Могут возникать перекрестные реакции, так называемые. Это когда поллиноз пересекается с пищевой аллергией, и можно сразу определить, что у тебя аллергия, например, на пыльцу лещины, лесного ореха. Для таких реакций тоже характерна сезонность симптомов.

Еще надо обратить внимание на то, что для сенной лихорадки характерен двусторонний процесс. Например, если глаза – то оба глаза реагируют. И то же самое относится к ноздрям – закладывает обе. Есть один неврологический синдром, когда только один глаз слезится, или бывает немного покрасневшим. Нос – тоже только одна ноздря заложена, или бежит из нее ручьем такое – как вода, и чихание никак не проходит. Эти симптомы возникают из-за воспаления лицевого нерва. Это не является поллинозом, сенной лихорадкой.

Как различать простуду и аллергическую реакцию?

Очень часто – из-за того, что весной постоянно меняется погода, у людей появляются симптомы простуды. У простуды и аллергии на пыльцу есть очень много похожих симптомов. Как определить, когда это простуда, а когда нет? Самая главная разница в том, что в одном случае температура есть, а в другом – нет. Вообще во время аллергии или аллергических реакций редко бывает повышенная температура. Это случается, например, при аллергии на лекарства. Чтобы аллергическая реакция не происходила, не должно быть одного компонента. Допустим, нет пыльцы – нет проблемы.

Как спастись от сезонной аллергии?

Конечно, дома все время сидеть не будешь. Можно, например, закрыть мокрой простыней окна, чтобы эта пыльца на ней осела. Главная задача – постараться как-то блокировать попадание пыльцы на слизистую носа. Есть всевозможные спреи, можно нос чаще промывать водой. А еще важно знать, что перед наступлением сезона надо начать прием антиаллергических лекарств. В этом случае есть группа лекарств, которая носит название – кромогликаты. Они блокируют аллергическую реакцию. Один из таких препаратов – капли для глаз лекролин. Их же можно капать и в нос. За неделю-две до предположительного начала сезонной аллергии. Тогда эта реакция на аллергены не так сильно запускается. Аллергическая реакция – она как костер. Она воспламеняется, и потом это потушить очень сложно разными антиаллергическими таблетками или даже гормональными лекарствами.

Сезонная аллергия на пыльцу называется поллинозом, или сенной лихорадкой

Но, на самом деле, к сену она никакого отношения не имеет. И самые аллергенные деревья – это, оказывается, ольха, лещина (орешник), береза, сосна, затем – каштан, дуб. В июне это липа и злаковые, в конце лета – полынь.

При этом способность цветущих растений вызывать аллергию еще не означает, что ею будут страдать все без исключения. Примерно в это время, в апреле, появляются первые симптомы у тех людей, которые такой аллергии подвержены. Это, как говорила специалист, першение в горле, зуд в носу, кашель, насморк, чихание, головные боли, слезотечение и даже удушье, приступы бронхиальной астмы. Однако хорошая новость в том, что спасение все-таки есть.

Для людей постарше есть робкая надежда на то, что с возрастом сенная лихорадка все-таки пройдет. А вот для того чтобы помочь молодому человеку, надо будет походить по врачам. Прежде всего, если уже обнаружено, что аллергия проявляется каждый год примерно в одно и то же время, надо обратиться к специалисту-аллергологу. Врач может предложить сделать так называемые провокационные пробы. При этом на кожу наносятся небольшие царапинки, а на них помещается по капельке потенциальных аллергенов. Спустя некоторое время специалист оценивает, на какой из этих аллергенов организм реагирует сильнее всего.

В зависимости от результатов врач порекомендует схему лечения. Это могут быть и лекарственные препараты, и иммунотерапия. Ну а кроме специального лечения надо будет укреплять иммунитет, заниматься спортом, правильно питаться. А в период обострения – делать ежедневную влажную уборку, принимать душ. Днем держать окна и двери закрытыми, а ночью проветривать квартиру. Также, скорее всего, в период обострения надо будет принимать антигистаминные препараты, которые порекомендует врач.