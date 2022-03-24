Аллергия на домашнюю бытовую химию. Как ее избежать?

Это «Культура здоровья». Тема сегодняшнего выпуска – аллергия на бытовую химию. Что из средств, которые мы используем ежедневно (стиральные порошки, средства для мытья посуды), чаще всего вызывает аллергические реакции?

Как распознать симптомы такой аллергии? Как понять, что покраснение на руках или ногах вызвано именно этими средствами? Как этого избежать? На что обратить внимание при выборе средств бытовой химии? На все эти вопросы мы попросили ответить специалиста Государственной службы по защите прав потребителей Ингриду Стульгене.

– Бытовая химия объединяет очень широкую категорию продуктов. Это и моющие средства, и средства для чистки чего-либо, отбеливатели, лаки, разные клеи, освежители воздуха, эфирные масла и многие-многие другие средства. Все это считается бытовой химией. При этом аллергия – это немножко индивидуальная вещь. То, что вызывает аллергию у одних людей, у других может ее не вызвать. Конечно же, есть аллергены, которые являются более опасными соединениями. И уже такие средства могут вызывать аллергию у более широкой части людей.

Например, моющие средства, средства для дезинфекции, освежители воздуха, в особенности эфирные масла. Эти продукты могут вызывать аллергию у многих. Во-первых, это может быть из-за употребления, например, моющего средства, порошка. Вы постирали одежду или постельное белье, и у вас вдруг начинает чесаться кожа, появляются прыщи, могут щипать глаза. Это – одни из наиболее распространенных проявлений аллергии. Или может быть такой вариант. Вы в данный момент не используете никакое средство – просто находитесь в ванной комнате или другом помещении, в котором есть вещество в негерметичной упаковке. Например, стиральный порошок, который может давать испарения. В таком случае, когда человек входит в эту комнату или помещение, у него может появляться аллергия. То же самое касается освежителя воздуха – например, когда вы распыляете его в комнате. А есть освежители воздуха для туалета, для автомобиля – так называемые поглотители запахов, или распространители запахов. Вызывать аллергию могут даже совершенно безобидные, на первый взгляд, ароматические свечи.

Почему важно изучать этикетку продукта?

Обозначение всех химических продуктов в Евросоюзе очень строго регламентируется правовыми актами. Именно маркировка (обозначение) – это предупреждение об опасности. Потому что самое главное, что дает пользователю информацию, – это этикетка продукта. И поэтому очень важно внимательно ее читать.

Что мы должны увидеть на этикетке? Если на этикетке вы видите пиктограмму с красными краями в форме ромба с черным символом внутри, то помните: это является предупреждением о том, что продукт содержит опасные химические вещества. Что такое опасное химическое вещество? Это продукт, в котором количество химического вещества, которое является более агрессивным, более опасным, превышает 10%. У большинства химических веществ есть такие свойства. Однако «опасное» – это не значит, что там что-то очень страшное, и пользоваться этим средством нельзя. Как правило, рядом с такими опасными веществами бывает пояснение, как их следует использовать. Указывается, каких мер предосторожности надо придерживаться при использовании. Это могут быть, например, резиновые перчатки или защита для глаз, или необходимость выполнять работу в проветриваемом помещении. И если придерживаться этих инструкций, всех этих опасностей можно избежать. Потому мы всегда повторяем о том, что обязательно нужно читать этикетку.

О чем надо знать аллергику

Есть некоторые полезные правила, о которых надо помнить людям, склонным к аллергии. Самый распространенный вид аллергии, кроме сезонной, пищевой и лекарственной – это аллергия на плесень и пылевого клеща. Попросту – на пыль. А значит, если стараться содержать свой дом в порядке, обострений аллергии можно будет избежать. Не рекомендуется при обустройстве дома использовать ковровые покрытия – тогда пол легко можно пропылесосить и помыть. К слову, существует целая категория пылесосов для аллергиков – с фильтрами, которые не дают частичкам пыли попадать обратно в воздух. Аллергикам нельзя пользоваться подушками, которые достались еще от бабушек. И, оказывается, подушки с синтетическими наполнителями лучше подходят аллергикам, чем натуральные пырьевые. Их можно даже периодически стирать на высоких температурах. Постельное белье тоже следует стирать как можно чаще – аллергологи советуют не лениться и делать это раз в неделю.

Есть и множество советов, как дома применять меньше средств бытовой химии. Например, жирная посуда отлично отмывается щеткой под горячей водой. Помочь смыть жир может даже обычный горчичный порошок или горчица из баночки. Помыть зеркала или окна без химических средств можно обычной тряпкой из микрофибры, смоченной водой. Пятна на поверхностях из нержавеющей стали легче удалить, если протереть их лимоном. А безопасный освежитель воздуха можно приготовить самостоятельно, если в бутылочку с распылителем налить воды и капнуть несколько капель эфирного масла. При условии, конечно, что у вас нет аллергии к самому маслу. Ну а в отношении средств бытовой химии, без которых в домашней уборке не обойтись, давайте не забывать совет специалиста – и внимательно изучать этикетки.