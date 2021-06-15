Музыкальная новинка

Алсу представила в Сети песню о закончившейся любви

Автор Эвелина Никанорова 24
Алсу представила в Сети песню о закончившейся любви

Певица Алсу выпустила новую балладу «Неба синь».

В композиции лирическая героиня певицы рассказывает о том, что долго кого-то любила, но затем чувства к этому человеку у нее прошли.

«‎Я помню все подробности, но твое имя забываю»‎, — произносит Алсу.

Трек создал продюсер и композитор Денис Ковальский, который ранее писал хиты для Димы Билана, Александра Реввы, Григория Лепса и многих других артистов.

«Что-то абсолютно новое, необычное… Лично меня завораживает с первых нот», – признается Алсу.

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