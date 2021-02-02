Американец подарил родителям гигантский кроссворд

Американец подарил в шутку родителям гигантский кроссворд. Давным-давно, более 10 лет назад, житель Канзаса подшутил над родителями, которые в то время увлекались кроссвордами.

Он подарил им огромный кроссворд размером 213 на 213 сантиметров, состоящий из 90 тысяч квадратов для 28 тысяч слов. В комплекте шла 100-страничная брошюра с вопросами.

Подарок так и лежал без дела, пока не наступил 2020 год, а вместе с ним и карантин. Родители сидели дома и скучали. Где-то в апреле они вспомнили про гигантский кроссворд — и приступили к работе.

Все оказалось немного проще, чем можно было представить. Как выяснилось, монструозный кроссворд на самом деле разделен на девять равных частей. Однако фрагменты все равно с трудом помещались на стол, где супруги весь год отгадывали кроссворды. На все про все ушло около 10 месяцев.

В январе 2021-го родители представили сыну свою работу — и пошутили, что теперь ему, в свою очередь, предстоит проверить ответы.

Источник