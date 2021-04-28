Американец в костюме медведя прошел более 770 километров

33-летний Джесси Лариос в костюме медведя Bearsun («Солнечный медведь») за две недели прошел более 770 километров из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско.

12 апреля американец отправился в благотворительное путешествие только с телефоном, туалетными принадлежностями, носками и фонариком. Об этом рассказал Insider.

На краудфандинговой платформе GoFundMe Лариосу пожертвовали $16,8 тысячи. Все вырученные деньги он направит Национальному альянсу по психическим заболеваниям (NAMI).

По словам Лариоса, уже на третий день он начал «немного жалеть» о том, что отправился в путь. Однако американец продолжил путешествие, чувствуя поддержку людей в инстаграме.

«Через некоторое время внутри костюма возникла настоящая вонь, я едва его снял, и продолжил идти. Я чувствовал себя таким воодушевленным — даже когда заблудился на три дня», — добавил мужчина.

Сейчас Лариос пытается сделать костюм более прочным и вентилируемым. В новое путешествие — из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас — Лариос отправится уже через несколько недель.

Источник

Еще больше историй по ссылке