Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров

В десятку самых богатых блогеров попала шестилетняя Анастасия Радзинская из России. Ее канал на YouTube называется Like Nastya.
В рейтинге она заняла седьмое место. Отметим, что на ее канал подписаны более 65 миллионов подписчиков.
Настя — единственная девочка в топ-10 YouTube-блогеров.
Первое место в списке Forbes занял девятилетний Райан Каджи (Ryan’s World) с доходом в $29,5 миллиона. По данным журнала, большую часть денег он заработал за счет лицензионных сделок на более чем 5 тысяч продуктов бренда Ryan’s World.