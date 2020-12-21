Новости Паутина

Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров

Автор Эвелина Никанорова 20
Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров

В десятку самых богатых блогеров попала шестилетняя Анастасия Радзинская из России. Ее канал на YouTube называется Like Nastya.

В рейтинге она заняла седьмое место. Отметим, что на ее канал подписаны более 65 миллионов подписчиков.

Настя — единственная девочка в топ-10 YouTube-блогеров.

Первое место в списке Forbes занял девятилетний Райан Каджи (Ryan’s World) с доходом в $29,5 миллиона. По данным журнала, большую часть денег он заработал за счет лицензионных сделок на более чем 5 тысяч продуктов бренда Ryan’s World.

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