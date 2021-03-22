Американский ветеран войны закончил школу в 96 лет

Американский ветеран Второй мировой войны Раймонд Шефер получил диплом школы Waterford Union в Висконсине. Сейчас ему 96 лет, сообщает Insider.

Шеферу пришлось бросить сельскохозяйственную школу округа Расин в 1940-х годах, чтобы начать содержать семью и служить в армии. Позже он отправился на фронт.

Вернувшись с войны, он трудился на производстве оборудования в течение нескольких десятков лет. Школу в Расине закрыли в 1959 году, и Шефер потом жалел, что так и не смог доучиться.

Ветерану вручили диплом на специально организованной церемонии. Во время вручения он также получил традиционную мантию и шапочку. На мероприятии присутствовали друзья и родственники Шефера, нынешние студенты местной старшей школы Waterford Union. А также оркестр, представивший свой музыкальный номер.

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