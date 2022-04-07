Андрей Макаревич назвал сына необычным именем

– Эйтан Андреевич Макаревич родился 30 марта в 7.50 утра в Тель-Авиве, – говорится в сообщении в официальных аккаунтах группы «Машина времени». – Показатели идеальные – 10 из 10 (по шкале Апгар. – Прим. InterMedia), характер активный и любознательный, аппетит хороший, голос громкий, остальное будет понятно со временем. Мама Эйнат Кляйн и папа Андрей Макаревич усталые, но довольные. Не путайте имена мамы и ребёнка: Макаревич-младший – тёзка одного из братьев Коэнов! От всех поклонников «Машины времени» желаем новорожденному счастья и мирного неба над головой!