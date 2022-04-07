Звёзды

Андрей Макаревич назвал сына необычным именем

Автор Эвелина Никанорова

Андрей Макаревич официально объявил о рождении у него сына.

Андрей Макаревич назвал сына необычным именем

– Эйтан Андреевич Макаревич родился 30 марта в 7.50 утра в Тель-Авиве, – говорится в сообщении в официальных аккаунтах группы «Машина времени». – Показатели идеальные – 10 из 10 (по шкале Апгар. – Прим. InterMedia), характер активный и любознательный, аппетит хороший, голос громкий, остальное будет понятно со временем. Мама Эйнат Кляйн и папа Андрей Макаревич усталые, но довольные. Не путайте имена мамы и ребёнка: Макаревич-младший – тёзка одного из братьев Коэнов! От всех поклонников «Машины времени» желаем новорожденному счастья и мирного неба над головой!

Эйнат Кляйн объяснила выбор имени следующим образом:

– Много чего сошлось. И игра букв с моим именем (хотя на иврите первые буквы разные), и Андрей считает, что оно идеально фонетически звучит, и то, что в нем соединились буквы из моего имени и имени Андрея. И значение красивое – несокрушимый.

Источник: InterMedia

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