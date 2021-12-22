Андрей Макаревич станет отцом в четвертый раз

Андрей Макаревич готовится стать папой в четвертый раз.

Жена 68-летнего музыканта Эйнат Кляйн ждет ребенка, сообщил телеграм-канал «Не Малахов». В подтверждение этой информации был опубликован снимок, на котором Эйнат запечатлена в свободном свитере, под которым можно угадать заметно округлившийся живот.

У Андрея Макаревича уже есть трое детей – внебрачная дочь Дана 1975 года рождения, которая проживает в Филадельфии, сын Иван, родившийся в браке со врачом Аллой Голубкиной в 1987 году, и дочь Анна, родившаяся в 2000 году в отношениях с Анной Рождественской. Для 37-летней журналистки, фотографа и гида Эйнат Кляйн это будет первый ребенок. С Макаревичем они поженились в декабре 2019 года.

Источник: InterMedia