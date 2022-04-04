Андрей Макаревич вновь стал отцом

Андрей Макаревич стал отцом в четвертый раз. Жена 68-летнего музыканта Эйнат Кляйн родила сына. Мать и ребёнок чувствуют себя удовлетворительно.

Новоиспеченных родителей поздравил, в частности, в соцсетях президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер.

– От всей души поздравляю моего товарища, члена общественного совета РЕК Андрея Макаревича и его супругу Эйнат Кляйн с рождением сына. Желаю родителям и новорожденному счастливых и долгих лет жизни! Мазл тов! В добрый час! – написал он.

У Андрея Макаревича уже есть трое детей – внебрачная дочь Дана 1975 года рождения, которая проживает в Филадельфии, сын Иван, родившийся в браке с врачом Аллой Голубкиной в 1987 году, и дочь Анна, родившаяся в 2000 году в отношениях с Анной Рождественской. Для 37-летней журналистки, фотографа и гида Эйнат Кляйн это первый ребенок. С Макаревичем они поженились в декабре 2019 года.

Источник: InterMedia