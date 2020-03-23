Андрюс Тапинас: «Держитесь, медики!»

В условиях чрезвычайной ситуации в Литве появилась гражданская инициатива “Держитесь, медики!”

Андрюс Тапинас (Laisvės TV), инициатор проекта: «Каждый день многие люди, которые, возможно, заражены коронавирусом, приходят в больницы. Не обязательно на них вешать ярлык «корона». И не обязательно они приходят в пять больниц страны, которые государство обеспечило необходимыми средствами. Они приходят во все лечебные учреждения, по всей стране. Наши врачи сегодня работают без средств защиты, потому что их просто нет. Работают и ждут вспышки инфекции. И если необходимых средств не появится, вы можете написать конец сценария самостоятельно. Мы разговариваем с больницами по всей Литве, собираем цифры — чего и сколько не хватает врачам. Еще до подведения подсчетов мы видим, что цифры космические. В настоящее время в Литве нехватка респираторов. В то же время, мы ищем наиболее эффективный способ доставить их из-за границы, и поэтому просим вас о помощи. Возможно, у вас больше респираторов, чем вам их может понадобиться, тогда поделитесь ими с теми, кто сражается сегодня на передовой. Мы обещаем собрать все средства защиты и передать их врачам. Те, кто может внести финансовый вклад, — пожалуйста, сделайте это. Деньги, которые вы пожертвуете, пойдут на все защитные средства, которые нужны медикам сегодня: бахилы, комбинезоны, перчатки, защитные маски для лица, респираторы. Наша цель – миллион на поддержку тех, кто сегодня на передовой борьбы с коронавирусом. Держитесь, медики!»

Финансовая помощь:

Gavėjas: VŠĮ Laisvės TV

Bankas: Swedbank, AB Swift: HABALT22

Adresas: Verkių 31B-2, Vilnius

Sąskaitos numeris: LT16 7300 0101 5692 7144

Aukojimo paskirtis: Laikykitės, medikai!

Listen to «Работу в условиях карантина начал Национальный центр координации волонтёров (NSKC). Интервью с Андрюсом Тапинасом» on Spreaker.



Эрнест Алесин: На связи — один из организаторов акций «Держитесь, медики!» и «Миллион медикам», Андрюс Тапинас. Здравствуйте!

Андрюс Тапинас: — Добрый день.

Э.А.: — Что именно — то необходимое, что вы пытаетесь приобрести?

А.Т.: — В принципе, то, что наши власти говорят о том, что наши медики обеспечены, — это ложь. Мы это уже проверили. Мы получаем десятки и сотни обращений с просьбой помочь. Самое главное — это респираторы, маски FFP2 и FFP3, а также комбинезоны, очки и так далее.

Э.А.: — У людей есть возможность поддержать акцию на платформе AUKOK.LT или перевести деньги, номер счёта размещен на сайте Rusradio.lt. Люди эту акцию поддержали?

А.Т.: — Это совершенно фантастическое. Мы собрали с нашим партнером aukok.lt за пять дней более 700 тысяч евро. И что интересно и немаловажно, — мы всегда говорим людям, что мы уже эти деньги почти потратили. Так как деньги тратим ежеминутно. Мы стараемся закупать небольшие партии средств из Китая, либо проверяем все варианты. В Литве мы платим достаточно дорого, но респираторы и маски уже можем поставлять в больницы. Вот сегодня и вчера уже пошли первые поставки. По 300 респираторов на 30 республиканских и районных больниц. Денег, конечно, будет не хватать, потому что это только первая фаза. Мы надеемся, что когда придут государственные поставки, будет легче. Но уже ясно, что их всем не хватит. Так что мы должны быть начеку и готовы помочь, особенно поликлиникам или маленьким центрам, которые могут вообще остаться без ничего.

Э.А.: — То есть сегодня даже самая минимальная финансовая помощь может помочь, я правильно понимаю?

А.Т.: — Абсолютно правильно. Даже если вы жертвуете один евро, это помогает. Помогает, ведь чем больше денег, тем дешевле можно что-то купить из-за рубежа. Но сейчас это, в принципе, только Китай. Уже неделю наши люди торгуются с поставщиками. Мы также закупаем материалы для того, чтобы [могли работать] вот такие дизайнеры, как Роберт Калинкин и Юлия Янус, которые подключили всех швей в стране, и они сами шьют маски для врачей. Потом маски будут продезинфицированы, чтобы они были совершенно безопасные. Затем мы будем их подставлять медикам. Мы купили материалы для производства щитов лица, которые сделает школа «Роботики». Так что есть чем и кем гордиться. Особенно медиками.