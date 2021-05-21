Анджелина Джоли снялась с роем пчел

Анджелина Джоли приняла участие в проекте журнала National Geographic, приуроченном ко Всемирному дню пчел. Видеоролик с актрисой, окруженной насекомыми, появился на сайте издания.

Съемку провел фотограф Дэн Уинтерс. Его вдохновением стала знаменитая работа Ричарда Аведона 1981 года, на которой изображен калифорнийский пчеловод, чей обнаженный торс покрыт десятками плеч.

Уинтерс предложил подобную концепцию Джоли. На тело голливудской звезды нанесли специальный феромон, привлекающий насекомых, а съемку проводили в тихом помещении при приглушенном свете.

Стоит отметить, все присутствующие, кроме Джоли, носили защитные костюмы.

«Анджелина стояла, покрытая пчелами, абсолютно не шевелясь на протяжении 18 минут», — рассказал Уинтерс.

Кроме того, он добавил, что актриса не пострадала — ни одна пчела не укусила ее.

С помощью участия в этом проекте Джоли надеется привлечь внимание к проблеме исчезновения пчел. Отметим, что в последние десятилетия популяция этих насекомых стремительно сокращается — это может привести к масштабному голоду для людей.

«Большая часть этого проекта в том, чтобы сказать, что все связано. Опылители крайне важны для нашей жизни и нашей окружающей среды. Необходимо понимать с научной точки зрения, что произойдет, если мы потеряем пчел. Это пугающая перспектива», — сказала Джоли.

По словам актрисы, это одна из мировых проблем, которую людям по силам решить. Изучение пчеловодства и помощь в восстановлении популяции насекомых, как отметила Джоли, обезопасит население планеты от нехватки проводольствия и лекарств.

ЮНЕСКО рассчитывает к 2025 году увеличить численность плеч на 125 млн особей и построить для них 2500 ульев.

Источник

Еще больше новостей по ссылке