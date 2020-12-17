Анет Сай представила новую песню «Не реви». В новом сингле певица напоминает о том, что девушки должны любить себя и уважать.
Музыкальная новинка Новости
Анет Сай: «Не реви»
Автор Эвелина Никанорова 9
Метки: музыкальная новинка
Анет Сай представила новую песню «Не реви». В новом сингле певица напоминает о том, что девушки должны любить себя и уважать.
RUSRADIO LT – национальная радиостанция Литвы!
RUSRADIO LT – это новости, программы и игры адаптированные для слушателей в Литве.
Слушайте нас: В Вильнюсе – 105.6 В Каунасе – 100.4 В Клайпеда – 90.6 В Варене – 101.3 В Висагинасе – 98.3 В Девянишкес – 104.4 В Паневежисе – 103.7 В Укмерге – 89.9 В Утяне – 90.9 В Шяуляй – 105.8
+(370) 5 2305 005
info@rusradio.lt