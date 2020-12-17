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Анет Сай: «Не реви»

Автор Эвелина Никанорова 9
Анет Сай: «Не реви»

Анет Сай представила новую песню «Не реви». В новом сингле певица напоминает о том, что девушки должны любить себя и уважать.

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