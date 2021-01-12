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Анет Сай выпустила клип на песню «Не реви» с неслышащими актерами

Автор RUSRADIO LT 5
Анет Сай выпустила клип на песню «Не реви» с неслышащими актерами

В съемке клипа приняли участие актеры из Театра неслышащих актеров «Недослов», в котором играют профессиональные актеры – выпускники театрального факультета РГСАИ (Российская государственная специализированная академия искусств).

«Девчонки, помните, что каждая из нас по-своему красива. Любите себя и уважайте, милые. Тогда и мужчины вокруг будут любящие и уважающие! У нас есть все для того, чтобы быть счастливыми! Отпускайте все обиды на людей, которые когда-то, возможно, сделали вам больно. Это был всего лишь опыт. Не надо быть с теми, кто вас не ценит! Поверьте, вы станете намного счастливее без таких людей!»

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