Ани Лорак на Мальдивах одетая и «Раздетая»

Ани Лорак представила новую песню и клип «Раздетая», снятый на Мальдивах.

Режиссер клипа Катерина Царик сняла, как «красиво» Ани Лорак лежит или ходит по пляжу на Мальдивах, какая «красивая» любовь у нее случается там же с неким незнакомцем, и как «красиво» она в итоге пропадает в морских волнах. Сюжета к клипу не прилагается, но за него все должна сказать песня.

«Новая песня Ани Лорак «Раздетая» — это искренняя музыкальная история о любви на расстоянии, рассказанная от первого лица. Она вдохновляет слушателей отдаться главному чувству и быть счастливыми в моменте», – говорят создатели клипа.

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