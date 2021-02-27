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Ани Лорак представила долгожданный сингл «Наполовину»

Автор RUSRADIO LT 27
Ани Лорак представила долгожданный сингл «Наполовину»

Ани Лорак сделала подарок своим слушателям и представила долгожданный сингл «Наполовину».

Поклонники артистки давно ждали выхода лирической композиции, ведь, как известно, Ани Лорак славится своим уникальным творческим почерком – передавать драматические истории с помощью голоса. Именно такие песни находят наибольший отклик у многомилионной аудитории певицы. 26 февраля Ани Лорак выпустила лирический клип «Наполовину».

Это первая видеоработа певицы в новом 2021 году. В основе сюжета лежит любовный треугольник, основанный на личной истории. В клипе Лорак впервые сыграла саму себя — артистку, которая со сцены камерного зала транслирует историю своей жизни.

 

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