Ани Лорак представила долгожданный сингл «Наполовину»

Ани Лорак сделала подарок своим слушателям и представила долгожданный сингл «Наполовину».

Поклонники артистки давно ждали выхода лирической композиции, ведь, как известно, Ани Лорак славится своим уникальным творческим почерком – передавать драматические истории с помощью голоса. Именно такие песни находят наибольший отклик у многомилионной аудитории певицы. 26 февраля Ани Лорак выпустила лирический клип «Наполовину».

Это первая видеоработа певицы в новом 2021 году. В основе сюжета лежит любовный треугольник, основанный на личной истории. В клипе Лорак впервые сыграла саму себя — артистку, которая со сцены камерного зала транслирует историю своей жизни.