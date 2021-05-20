Аникщяй. ТОП-10 мест, которые интересно было бы посетить

Аникщяй находится всего в 110 километрах от столицы. Он удивителен тем, что редко где можно встретить на такой небольшой территории такое количество достопримечательностей и развлечений. В подборке – 10 мест, которые интересно было бы посетить.

1. Тропа по кронам деревьев

Тропа по кронам деревьев, которая вьется через Аникщяйский бор – первая такая в восточной Европе. Она постепенно возвышается до 21 м над уровнем земли и вьется около 300 м среди крон деревьев. На тропе есть тринадцать остановок, где туристы, потратив всего несколько минут, смогут узнать о разнообразии лесов Литвы и растениях Аникщяйского бора. А еще здесь можно буквально дотянуться до верхушек деревьев и порадовать свои органы чувств: посмотреть, послушать, вдохнуть аромат, полюбоваться лесом. К слову, четырнадцатая остановка – это вершина смотровой башни высотой 34 метра. С нее открывается панорамный вид на реку Швянтойи и лес, через который видны башни костела и дымоходы Аникщяя. Знающие люди советуют посещать тропу четыре раза в год – зимой, весной, летом и осенью. Важная информация – подъемники для людей с ограниченными возможностями не работают с 1 ноября до 31 марта. А с 1 апреля до 31 октября – работают при плюсовой температуре воздуха до +30°C.

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2. Валун Пунтукас

Гигантский валун Пунтукас – место, откуда начинается тропа по кронам деревьев. Это самый посещаемый и второй по величине валун в Литве. Оказывается, Пунтукаса несли сюда не только ледники, но и сам черт – чтобы снести Аникщяйский костел. Но запели петухи, лукавый выпустил из своих рук Пунтукас, и валун «размером с избу» упал… Так рассказывает поэма Антанаса Баранаускаса «Аникщяйский бор». Но Пунтукас интересен посетителям не только как впечатляющий геологический памятник и мифологический валун, окутанный легендами. Летом 1943 г. скульптор Бронюс Пундзюс на валуне Пунтукас закончил выбивать барельефы и слова завещания летчиков Стяпонаса Дарюса и Стасиса Гиренаса, пролетевших через Атлантику.

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3. Смотровая вышка возле озера Рубикяй

Возле кургана Биеикяй находится смотровая вышка высотой 15 метров. Со нее открывается впечатляющая панорама озера Рубикяй и его окрестностей. В ясный день вдалеке можно увидеть деревни Бурбишкис и Маченис, а также башни костелов Лялюнай и Дябейкяй.

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4. Исторический комплекс Ворутинского кургана

Недалеко от Аникщяй, возле Новых Эльмининков, возвышается городище Шейминишкеляй. Городище расположено между двумя долинами, по которым когда-то протекали воды Варялиса и Волуписа. Сегодня это одно из наиболее исследованных городищ во всей Восточной Прибалтике. Археологические находки свидетельствуют о том, что в XII-XV веках тут стоял деревянный замок. Некоторые историки связывают его с единственным замком короля Литвы Миндаугаса – Ворута.

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5. Музей леса. Ознакомительная лесная тропа. Арборетум. Парк скульптур

В лесничестве Трошкунай оборудован музей с коллекциями лесных растений и насекомых. А путешествуя по ознакомительной тропе, здесь можно полюбоваться богатой растительностью и увидеть 500-летний дуб. На 2,5 гектарах дендрария растёт 85 разновидностей деревьев. Возле каждого есть таблички с названиями на литовском и латинском языках. В 2008 году в дендрарии появился парк скульптур.

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6. Центр посетителей регионального парка

В Центре посетителей регионального парка есть множество интересных аудиовизуальных материалов. На интерактивных картах – не только точное расположение объектов, но и подробная информация о них, фотографии, видеосюжеты. Всего лишь с помощью нескольких «кликов» вы узнаете, почему были основаны заповедники и резерваты, что в них охраняется. Услышите озвученные легенды и предания об охраняемых деревьях, валунах, тайных местах… Любителей литературы ждут озвученные выдержки из наиболее известных произведений, рассказывающих об Аникщяе. А удобно расположившись на мягких «камешках», можно просмотреть находящиеся в постоянно пополняющихся видеотерминалах анимационные и документальные фильмы, видеосюжеты об Аникщяйском крае.

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7. Поместье Бурбишкис

Поместье Бурбишкис расположено в Аникщяйском региональном парке недалеко от озера Рубикяй, в 8 км от Аникщяй. На живописном левом берегу реки Аникшта издалека притягивает глаз дворец – памятник архитектуры XIX в. Специалисты называют его жемчужиной эпохи неоклассицизма, объединяющей в себе тонкость и элегантность. А парк поместья, в котором сохранилось более 30 видов деревьев и кустов, выглядит настоящим оазисом спокойствия. Дворец усадьбы Бурбишкис, построенный в 1853 году родом литовско-польских вельмож Венцловавичей, до сих пор является одним из красивейших в Аникщяйском крае. Тем, кто хочет подробнее познакомиться с историей поместья, предлагаются экскурсии, где можно услышать историю усадьбы Бурбишкис и ее окрестностей, увидеть комнаты и залы дворца или просто посидеть какое-то время на лавке действовавшей в усадьбе начальной школы. Профессиональный гид знакомит с историями и «слухами» из жизни обитателей поместья, приглашает на смотровую башню, а также в другие впечатляющие помещения усадьбы.

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8. Музей узкоколейной железной дороги

В том же маленьком Аникщяй есть узкоколейная железная дорога – единственная в своем роде в Литве, по которой по-прежнему можно прокатиться на поезде. Длина трассы – 60 км. А в Музее узкоколейки, обосновавшемся в столетнем комплексе Аникщяйского железнодорожного вокзала, экспонируются паровоз «Кукушка», произведенный на заводе Škoda, другой подвижной состав узкой колеи, различные средства связи и сигнализирования. В здании вокзала – зал ожидания, кабинет начальника вокзала межвоенного периода Литвы. Здесь можно испытать и действующие экспонаты – ручную дрезину, а также трехколесный рельсовый велосипед.

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9. Музей лошади

Уникальный музей лошади – единственный в Литве. Он находится в 8 километрах от Аникщяй. Основан в 1978 году по инициативе агронома проф. Петраса Васинаускаса. Музей лошади демонстрирует не только сельскохозяйственные орудия и транспортные средства минувших столетий, но и уникальные экспонаты филателии, военных действий и резьбы по дереву. В музее представлены различные ремесла. Здесь можно понаблюдать за работой ткача, керамиста и хлебопека, а также кузнеца, ювелира и резчика по дереву. А еще на территории музея посетители могут покататься на лошади в конной повозке или санях, покачаться на качелях.

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10. Костёл Святого апостола евангелиста Матаса

Находясь в Аникщяй, не упустите возможности посетить впечатляющий костел Святого апостола евангелиста Матаса и полюбоваться на панорамы Аникщяй со смотровой площадки, расположенной в одной из его башен. Башни костела, построенного в неоготическом стиле более столетия назад, видны в Аникщяй издалека. Это самый высокий храм в Литве, состоящий из двух башен, высота которых составляет целых 79 м.

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