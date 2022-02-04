Анита Цой выпустила «Океан свободы»

Анита Цой представила новый мини-альбом «Океан свободы». В пластинку вошло шесть треков артистки. Релиз приурочен ко дню рождения певицы, который Анита отмечает 7 февраля.

«Океан свободы» – часть большого проекта «Пятый океан», представленного на сцене Государственного Кремлевского дворца осенью. В этом проекте Анита решила показать пять десятилетий, которые повлияли на ее профессиональное становление. Вдохновением для «Океана свободы», по словам исполнительницы, послужил русский рок 90-х.

– Лихие 90-е стремительно врываются в жизнь большой страны, – говорится в описании релиза.

По словам представителей Аниты, дух свободы 90-х стал главным лейтмотивом мини-альбома, в котором певица представляет совершенно новое рок-прочтение полюбившихся публике известных хитов.

Источник: InterMedia