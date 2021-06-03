Аня Pokrov отшивает парня в треке «Ты свободен»

Поющая TikTok-звезда снова попробовала себя в качестве эмси. Мелодичные припевы здесь сменяются рэп-куплетами, исполненными артисткой поверх цепляющего бита. Песня, очевидно, посвящена экс-бойфренду Ани, безуспешно пытающемуся возобновить отношения.

Исполнительница рассказала, что песню «Ты свободен» ей презентовал Сергей Жуков из группы «Руки Вверх!». Авторами композиции выступили музыканты из продакшен-команды ветерана поп-сцены.

«Когда Сергей Жуков позвонил мне и сказал, что у него есть для меня трек, я была в шоке. Мы приехали на студию, послушали и решили, что нужно записывать — это хит. Трек — про нас, девочек, про любовь и расставание с парнем. Мы посылаем его на все четыре стороны и говорим, что он нам больше не нужен — у нас начинается своя жизнь!» — поделилась Аня Pokrov.