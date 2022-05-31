Президент Турции Реджеп Эрдоган в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским подчеркнул, что Анкара придает особое значение попыткам создания безопасного морского коридора для вывоза украинского зерна.

По словам Зеленского, в результате российской блокады основных черноморских и азовских портов в Украине скопилось около 22 млн тонн зерна, почти половина всего украинского экспорта.

Эрдоган заверил также, что Турция делает все возможное для продолжения переговоров между Москвой и Киевом и готова в случае необходимости предоставить дополнительную посредническую помощь.

Сообщается также, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров намерен в начале июня посетить Турцию в составе военной делегации, чтобы обсудить возможность создания потенциального морского коридора для экспорта сельскохозяйственной продукции Украины.