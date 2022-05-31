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Анкара придает особое значение попыткам создания безопасного морского коридора для вывоза украинского зерна

Автор R•RADIO
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Президент Турции Реджеп Эрдоган в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским подчеркнул, что Анкара придает особое значение попыткам создания безопасного морского коридора для вывоза украинского зерна.

Анкара придает особое значение попыткам создания безопасного морского коридора для вывоза украинского зерна

Президент Турции Реджеп Эрдоган i Володимир Зеленский

По словам Зеленского, в результате российской блокады основных черноморских и азовских портов в Украине скопилось около 22 млн тонн зерна, почти половина всего украинского экспорта.

Эрдоган заверил также, что Турция делает все возможное для продолжения переговоров между Москвой и Киевом и готова в случае необходимости предоставить дополнительную посредническую помощь.

Сообщается также, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров намерен в начале июня посетить Турцию в составе военной делегации, чтобы обсудить возможность создания потенциального морского коридора для экспорта сельскохозяйственной продукции Украины.

В свою очередь, советник президента Литвы Аста Скайсгирите сообщает, что проведен анализ альтернативных маршрутов для украинского зерна. Речь идет о наземном транспорте, а также о болгарских и румынских морских портах. У всех вариантов есть свои плюсы и минусы.
Анкара придает особое значение попыткам создания безопасного морского коридора для вывоза украинского зерна

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