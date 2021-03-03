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Анкеты Департамента статистики заполнили около 60 тысяч человек

Автор Анжелика Орлёнок 36
Анкеты Департамента статистики заполнили около 60 тысяч человек

В первом этапе переписи населения, где предлагалось указать данные о своей национальности, родном языке и вероисповедании, приняли участие около 60 тысяч человек.  

«Что касается тех, кто анкеты не заполнял, то в апреле-мае методом выборки мы опросим еще 40 тысяч жителей страны», – сообщила агентству BNS представитель Департамента статистики Бируте Столите. 

Исследование стартовало в середине января одновременно со всеобщей переписью населения. Перепись населения в этом году проводится на основании имеющихся у государства данных и административных источников. Сотрудники Департамента статистики для проведения опросов не ходят по домам жителей страны. 

По данным переписи населения и жилищного фонда, которая проводилась в 2011 году,

  • 84,2% всех жителей Литвы составляли литовцы,
  • 6,6% – поляки,
  • 5,8% – русские,
  • 1,2% – белорусы,
  • 0,5% – украинцы,
  • 0,6% – представители других национальностей.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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