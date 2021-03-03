Анкеты Департамента статистики заполнили около 60 тысяч человек

В первом этапе переписи населения, где предлагалось указать данные о своей национальности, родном языке и вероисповедании, приняли участие около 60 тысяч человек.
«Что касается тех, кто анкеты не заполнял, то в апреле-мае методом выборки мы опросим еще 40 тысяч жителей страны», – сообщила агентству BNS представитель Департамента статистики Бируте Столите.
Исследование стартовало в середине января одновременно со всеобщей переписью населения. Перепись населения в этом году проводится на основании имеющихся у государства данных и административных источников. Сотрудники Департамента статистики для проведения опросов не ходят по домам жителей страны.
По данным переписи населения и жилищного фонда, которая проводилась в 2011 году,
- 84,2% всех жителей Литвы составляли литовцы,
- 6,6% – поляки,
- 5,8% – русские,
- 1,2% – белорусы,
- 0,5% – украинцы,
- 0,6% – представители других национальностей.
Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.