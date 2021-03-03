Анкеты Департамента статистики заполнили около 60 тысяч человек

В первом этапе переписи населения, где предлагалось указать данные о своей национальности, родном языке и вероисповедании, приняли участие около 60 тысяч человек.

«Что касается тех, кто анкеты не заполнял, то в апреле-мае методом выборки мы опросим еще 40 тысяч жителей страны», – сообщила агентству BNS представитель Департамента статистики Бируте Столите.

Исследование стартовало в середине января одновременно со всеобщей переписью населения. Перепись населения в этом году проводится на основании имеющихся у государства данных и административных источников. Сотрудники Департамента статистики для проведения опросов не ходят по домам жителей страны.

По данным переписи населения и жилищного фонда, которая проводилась в 2011 году,

84,2% всех жителей Литвы составляли литовцы,

6,6% – поляки,

5,8% – русские,

1,2% – белорусы,

0,5% – украинцы,

0,6% – представители других национальностей.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.