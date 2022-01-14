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Anna Asti спела в «Фениксе» о борьбе за самих себя

Автор Эвелина Никанорова
Anna Asti спела в «Фениксе» о борьбе за самих себя
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Anna Asti представила дебютный сингл «Феникс». Параллельно с цифровым релизом песни появился и клип, снятый режиссером Alexey Good.

– Singing soul of a woman – новый девиз исполнительницы, который говорит о борьбе за голоса женщин и их поддержке своими песнями, – отметили представители артистки. – Anna Asti искренне верит, что сможет помочь многим женщинам обрести себя. Она рассказала, как не сдаваться, гордиться собой и не останавливаться на пути у любых препятствий.

В преддверии премьеры Anna Asti рассказала «Стархиту» о причинах своего ухода из проекта Artik & Asti:

– Я не очень хочу разглагольствовать на эту тему и углубляться. Расскажу так, как есть, скажу то, что произошло во мне. Птичка выпрыгнула из гнездышка, потому что она выросла. Я благодарна Artik за то, что мы выросли вместе. Мы прошли очень долгий и крутой путь, но каждый артист, наверное, в какой-то момент понимает, что петь в дуэте — это не вечная история. У каждого есть свои амбиции, поэтому пришло время нам вот так тоже расставить точки над «i» и разойтись по сольным дорогам. Но мало ли, вдруг они когда-нибудь еще раз пересекутся.

Источник: InterMedia

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