Анна Седокова спела о том, что «Нам пора» Copy

— Нам пора жить своей жизнью, не оборачиваясь на чужие комплексы! Пора оставить в прошлом то, что давно должно быть там! Нам пора быть счастливыми, несмотря на возраст и обстоятельства! Нам пора становиться теми, о ком мы мечтали в детстве! Пора действовать! Нам пора улетать, уходить, убегать или просто идти вперёд! — написала артистка в инстаграме.