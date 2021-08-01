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Анна Седокова спела о том, что «Нам пора» Copy

Автор Эвелина Никанорова 293
Анна Седокова спела о том, что «Нам пора» Copy

Анна Седокова представила песню «Нам пора». Премьера сингла состоялась на лейбле Universal Music.

— Нам пора жить своей жизнью, не оборачиваясь на чужие комплексы! Пора оставить в прошлом то, что давно должно быть там! Нам пора быть счастливыми, несмотря на возраст и обстоятельства! Нам пора становиться теми, о ком мы мечтали в детстве! Пора действовать! Нам пора улетать, уходить, убегать или просто идти вперёд! — написала артистка в инстаграме.

Напомним, что Анна Седокова подписала контракт с Universal Music Group в декабре 2020 года. Тогда певица отметила, что для нее это «событие, очень важное и поистине глобальное».
«– Я рада, что у моей музыки появился надежный партнёр. Быть наравне с мировыми артистами, пусть и на данном этапе в одном списке имен – признание и отклик. Это выход на мировой уровень, где нас ожидают большие международные планы.» – написала Седакова.

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