Музыкальная новинка Новости

Анна Седокова спела о том, что «Нам пора»

Автор Эвелина Никанорова 24
Анна Седакова

Анна Седокова представила песню «Нам пора». Премьера сингла состоялась на лейбле Universal Music.

— Нам пора жить своей жизнью, не оборачиваясь на чужие комплексы! Пора оставить в прошлом то, что давно должно быть там! Нам пора быть счастливыми, несмотря на возраст и обстоятельства! Нам пора становиться теми, о ком мы мечтали в детстве! Пора действовать! Нам пора улетать, уходить, убегать или просто идти вперёд! — написала артистка в инстаграме.

Напомним, что Анна Седокова подписала контракт с Universal Music Group в декабре 2020 года. Тогда певица отметила, что для нее это «событие, очень важное и поистине глобальное».
«– Я рада, что у моей музыки появился надежный партнёр. Быть наравне с мировыми артистами, пусть и на данном этапе в одном списке имен – признание и отклик. Это выход на мировой уровень, где нас ожидают большие международные планы.» – написала Седакова.

Источник

Больше музыкальных новинок

 

Метки:

Актуальные новости

Как работает программа KORONA STOP LT, и почему важно ею пользоваться

Автор Анжелика Орлёнок

Мот и Доминик Джокер: кавер «Не любишь»

Автор Эвелина Никанорова
Африканский слон

Слонов в Африке посчитают из космоса

Автор Эвелина Никанорова

Полиция проверит, не используют ли водители телефоны во время движения

Автор RUSRADIO LT
Масочный режим может быть смягчен

Масочный режим может быть смягчен

Автор RUSRADIO LT

Пресняков и Подольская выпустили композицию «Почему небо плачет»

Автор Эвелина Никанорова
Зажги Рождество на балконе!

Зажги Рождество на балконе!

Автор Анжелика Орлёнок
Младшие школьники, возможно, скоро вернутся за парты

Младшие школьники, возможно, скоро вернутся за парты

Автор RUSRADIO LT
В виртуальном Рождественском городке не хватает посетителей

В виртуальном Рождественском городке не хватает посетителей

Автор RUSRADIO LT