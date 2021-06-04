Анна Седокова выпустила «Эгоистку» с танцевальными песнями

Певица Анна Седокова выпустила мини-альбом «Эгоистка». В релиз вошло пять песен.

По словам Седоковой, в новом альбоме нет ни одной медленной песни, хотя раньше она любила развернуть драму в музыке и основательно пострадать. Тем не менее, в каждую композицию певица заложила проработанные чувства.

«Я, как королева созависимых отношений, точно знаю, что даже если самый грустный текст наложить на быструю музыку — все же станет легче!»,- уверенно говорит Анна.

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