Музыкальная новинка

Анну Дзюбу, экс-вокалистку Artik & Asti, обвинили в плагиате

Автор Эвелина Никанорова
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Экс-вокалистку группы Artik & Asti Анну Дзюбу обвинили в плагиате. Поводом для критики певицы стал ее первый сольный клип «Феникс».

Режиссер Юлия Иванова усмотрела в «Фениксе» сходство со своей работой для проекта BP Broth. Снятый ею клип на песню «Не смей» увидел свет в 2020 году. По словам Юлии Ивановой, ролик Анны Дзюбы почти во всем повторяет оригинальное произведение — вплоть до локаций и ракурсов.

– Мне случайно прислали клип с фразой: «Посмотри, это же один в один то, что ты снимала». Реакция — удивление и недоумение. Режиссера ее клипа не знаю, и никогда не слышала, — рассказала Юлия Иванова.

Премьера дебютного сингла Anna Asti «Феникс» состоялась 14 января 2022 года. Параллельно с цифровым релизом песни появился и клип, снятый режиссером Alexey Good.

Источник: InterMedia

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