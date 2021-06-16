Анонсирована полнометражная версия «Маши и Медведя»

Создатели мультсериала «Маша и Медведь» анонсировали выпуск четырех тематических анимационных мини-фильмов по мотивам оригинального анимационного шоу к 2024 году. Кроме того, подтвердили планы по созданию полнометражного мультфильма «Маша и Медведь» к 2025 году.

Представители студии отметили, что расширенные форматы новых серий шоу позволят интегрировать дополнительных персонажей. Также появится возможность добавить новые сюжетные линии и локации. Так, например, создатели планируют показать приключения героев в городской среде.

«Таким образом, мы продолжаем ориентироваться на семейную аудиторию. При этом привлечем более широкую возрастную категорию детей, включая тинейджеров, которые в свое время выросли на оригинальном мультсериале “Маша и Медведь”», — добавили в Animaccord.

В пресс-службе также подчеркнули, что в продолжении мультсериала сохранятся ключевые ценности.

Первый тематический мини-фильм «Маша и Медведь: Повелитель льда» представят в дни новогодних праздников 2021-2022 годов. Хронометраж мультфильма будет 22 минуты. Всего таких лент выпустят четыре. Отмечается, что все они будут посвящены определенным вопросам, в числе которых также будет экология.

Отметим, что в прошлом году российский анимационный сериал «Маша и Медведь» вошел в топ-5 самых любимых детских развлекательных брендов в мире.

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