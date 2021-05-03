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Анонсировано начало продажи билетов на космический корабль

Автор Эвелина Никанорова 47
Анонсировано начало продажи билетов на космический корабль

Самый богатый бизнесмен мира Джефф Безосу анонсировал старт продажи билетов на свой космический корабль New Shepard.

В Instagram миллиардера сообщается, что все подробности станут доступны уже на следующей неделе, 5 мая. На сайте космической компании Безоса Blue Origin ведется отсчет до официального анонса, а желающие могут подписаться на обновления.

Цена билета в космос пока не раскрывается. В 2018 году источники Reuters сообщали, что стоимость одного полета составит от $200 000 до $300 000. Они анонсировали, что компания может отправить первых туристов в космос уже в следующем году. Представители Blue Origin также заявляли, что компания начнет продавать билеты на свой корабль в 2019 году.

О том, что компания Безоса планирует отправить первых туристов в космос в апреле 2021 года, сообщал CNBC, ссылаясь на источники. Blue Origin тогда успешно завершила 14-й испытательный полет ракеты New Shepard, ставший «одним из последних шагов» перед отправкой первого корабля с экипажем, отметил телеканал.

New Shepard рассчитан на суборбитальные полеты для космических туристов на высоту более 100 км. Для сравнения, МКС вращается в среднем на высоте примерно 420 км над Землей.

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