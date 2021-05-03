Анонсировано начало продажи билетов на космический корабль

Самый богатый бизнесмен мира Джефф Безосу анонсировал старт продажи билетов на свой космический корабль New Shepard.

В Instagram миллиардера сообщается, что все подробности станут доступны уже на следующей неделе, 5 мая. На сайте космической компании Безоса Blue Origin ведется отсчет до официального анонса, а желающие могут подписаться на обновления.

Цена билета в космос пока не раскрывается. В 2018 году источники Reuters сообщали, что стоимость одного полета составит от $200 000 до $300 000. Они анонсировали, что компания может отправить первых туристов в космос уже в следующем году. Представители Blue Origin также заявляли, что компания начнет продавать билеты на свой корабль в 2019 году.

О том, что компания Безоса планирует отправить первых туристов в космос в апреле 2021 года, сообщал CNBC, ссылаясь на источники. Blue Origin тогда успешно завершила 14-й испытательный полет ракеты New Shepard, ставший «одним из последних шагов» перед отправкой первого корабля с экипажем, отметил телеканал.

New Shepard рассчитан на суборбитальные полеты для космических туристов на высоту более 100 км. Для сравнения, МКС вращается в среднем на высоте примерно 420 км над Землей.