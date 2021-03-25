Covid-19 Новости

Антитела к COVID-19 сохраняются в течение года после вакцинации

Автор RUSRADIO LT 27

Антитела к коронавирусу могут защищать человека как минимум в течение года после вакцинации против вируса или перенесения болезни. И проверять свой уровень антител на всякий случай не имеет особого смысла.

Так считает занимающийся молекулярной биологией профессор Тартуского университета Пярт Петерсон, пишет Rus.ERR.

“Я не думаю, что люди должны измерять уровень своих антител в течение года после вакцинации или в более короткий период времени. Я считаю, что две дозы вакцины достаточны для защиты от вируса. Исключения есть, но для подавляющего большинства это будет работать”, – сказал профессор Петерсон в эфире передачи “Uudis+”.

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Со вторника, 23 марта, между Тель-Авивом и Сейшельскими островами запускаются прямые рейсы.  Об этом сообщила авиакомпания Air Seychelles. 

Уточняется, что в предстоящие праздники будут выполняться несколько рейсов в неделю между Тель-Авивом и Маэ, а в ближайшие месяцы – по три в неделю. 

Рейсы будут доступны для израильтян через две недели после получения второй дозы вакцины против коронавируса COVID-19. 

Согласно новым правилам, граждане, покидающие страну, не должны будут подавать запрос в комитет по исключениям для получения разрешения на перелет. Это может побудить больше израильтян воспользоваться возможностью и отправиться в путешествие. 

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Правительство Греции одобрило въезд израильтян с “зелеными паспортами” без необходимости проходить режим самоизоляции. 

Об этом сообщил министр туризма Греции послу Израиля в Афинах Йоси Амрани. 

Ожидается, что разрешение вступит в силу со вторника после подписания постановления. 

Изначально будет разрешен проезд для 10 тысяч израильских туристов в неделю. Позже квота будет увеличена.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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