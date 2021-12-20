Музыкальная новинка

Антоха MC и Blago White вместе спели «Веселей»

Автор Эвелина Никанорова
Антоха MC и Blago White вместе спели «Веселей»
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Антоха МС и молодой хип-хоп-исполнитель Blago White представили совместный сингл «Веселей». Песня была записана на даче у Антона в конце августа.

«- Благо приехал на такси среди ночи, был цапнут моим псом Филей за попку — так получился трек, который для всех нас стал ярким моментом и запал прямо в сердце», — рассказывает Антоха MC

Вокалы и аранжировки дописывали уже дистранционно.

«- Ребята, качайте под этот трек с утра до ночи! — даёт инструкцию к применению сингла Антоха MC, — Пусть он впишется в ваш жизненный ритм, как ключ к замку, и согреет вас своим солнечным вайбом этой серой зимой»

Источник: InterMedia

 

 

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