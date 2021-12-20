Антоха MC и Blago White вместе спели «Веселей»

«- Благо приехал на такси среди ночи, был цапнут моим псом Филей за попку — так получился трек, который для всех нас стал ярким моментом и запал прямо в сердце», — рассказывает Антоха MC

Вокалы и аранжировки дописывали уже дистранционно.

«- Ребята, качайте под этот трек с утра до ночи! — даёт инструкцию к применению сингла Антоха MC, — Пусть он впишется в ваш жизненный ритм, как ключ к замку, и согреет вас своим солнечным вайбом этой серой зимой»