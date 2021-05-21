Аптеки Литвы уже готовятся к массовой вакцинации

Аптеки уже готовятся к массовой вакцинации

Аптеки в нашей стране уже готовятся к массовой вакцинации. Такую услугу смогут предоставлять более 30 аптек по всей Литве. К слову, некоторые аптеки уже начали сотрудничать с самоуправлениями насчёт вакцин и всего, что необходимо для вакцинации. Необходимо отметить, что вакцинация в аптеках будет такой же безопасной, как и в медучреждениях. Однако всем, кто решит привиться в аптеке, следует знать, что во время вакцинации специалист должен надеть одноразовую медицинскую маску или респиратор и одноразовые перчатки, которые необходимо менять после каждого пациента. Сами пациенты также обязаны надеть маску или респиратор во время вакцинации. Аптеки, где будут прививать, присоединены к общей системе регистрации, которую можно найти на странице koronastop.lrv.lt. Зарегистрироваться на вакцинацию можно также, позвонив по телефону 1808.

С 1 июля в ЕС введут прививочные сертификаты

А с 1 июля в ЕС введут прививочные сертификаты. Свидетельства о вакцинации от коронавируса будут цифровыми, однако при необходимости документ можно будет получить и в бумажной форме. По словам комиссара ЕС по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидис, это важный шаг для того, чтобы восстановить свободу передвижения по странам ЕС, обеспечив безопасность настолько, насколько это возможно. Учитываться будут в том числе прививки от коронавируса, сделанные препаратами, которые не были одобрены в ЕС. Ранее Европарламент хотел ограничиться только вакцинами, допущенными Европейским агентством лекарственных средств.

На ЧМ по хоккею в Риге смогут присутствовать болельщики

Между тем Сейм Латвии решил допустить болельщиков, которые завершили процесс вакцинации или переболели коронавирусом, на матчи стартующего сегодня в Риге Чемпионата мира по хоккею. Напомним, что против допуска болельщиков на трибуны выступал министр здравоохранения страны Даниэлс Павлютс.

Более 80% спортсменов – участников Олимпиады в Токио привьют от коронавируса

И в заключение выпуска. Более 80% спортсменов – участников Олимпийских игр в Токио будут привиты от коронавируса на момент начала мероприятия. Такое мнение высказал глава Международного олимпийского комитета Томас Бах на открытии заседания оргкомитета Игр. По его словам, сейчас уже 75% спортсменов, которые приедут в Олимпийскую деревню, привиты от коронавируса или имеют такую возможность. При этом необходимо напомнить, что более 40% жителей Японии, ссылаясь на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, высказываются против проведения Олимпиады.