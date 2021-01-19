Новости Паутина

Археологи обнаружили десятки саркофагов и мумий возрастом более 3 тысяч лет

Автор Эвелина Никанорова 28
Dr. Zahi Hawass/Facebook

В Египте на территории большого некрополя в Саккаре, к югу от Каира, нашли 54 деревянных саркофага. Многим находкам более трех тысяч лет. Об этом сообщают Reuters и Sky News.

Деревянные саркофаги относятся к эпохе Нового царства (примерно между 1570 и 1069 гг. до н. э). Вдобавок египетские археологи рассказали, что неподалеку также обнаружили погребальный храм. Он посвященный царице Нейт, супруге фараона Тети.

Помимо этого были найдены древние статуи, маски, игрушки. Также среди находок папирус из Книги мертвых — древнеегипетской книги заклинаний, помогающих мертвым идти через «подземный мир».

«Все эти открытия переписывают историю Саккары и Нового царства», — заявил египтолог Захи Хавасс, возглавлявший раскопки.

Саккара 3 тысячи лет назад активно использовалась для захоронений. Кроме того, место было главным некрополем Мемфиса — столицы Древнего Египта. Сейчас она относится ко Всемирному наследию ЮНЕСКО.

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