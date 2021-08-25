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Археологи откопали часть Большой вильнюсской синагоги

Автор Анжелика Орлёнок 1
Археологи откопали часть Большой вильнюсской синагоги

Археологи в этом сезоне откопали центральную часть Большой вильнюсской синагоги. Каждое лето объединенная команда исследователей открывает все новые детали разрушенного в 60-х годах прошлого века здания.

И все находки указывают на его огромное религиозное, культурное и историческое значение. 

В этом году взорам археологов открылась напольная мозаика центральной части Большой вильнюсской синагоги. Полностью откопаны найденные во время более ранних раскопок места хранения свитков Торы и проведения главных религиозных обрядов. Построенная в 17-м веке, синагога была религиозным и образовательным центром. Она сильно пострадала во время Второй мировой войны. А полностью была разрушена уже в советское время.

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