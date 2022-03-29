«Армия мертвецов» получила зрительский «Оскар»

Фильм «Армия мертвецов» Зака Снайдера удостоился первого в истории зрительского «Оскара». Об этом было объявлено на церемонии вручения наград Американской киноакадемии.

Победитель в данной категории определялся путем голосования в соцсетях Академии. Кроме того, выдвигали номинантов на премию также сами зрители.

Нововведение было призвано как повысить интерес к «Оскару», так и каким-то образом отметить популярные блокбастеры, которые, как правило, не попадают в номинации. Вручение зрительского приза вызвало критику некоторых членов Академии, которые назвали его «неловким шагом, который апеллирует к массам в ущерб художественным достоинствам».

Источник: InterMedia