Артем Качер и Ани Лорак открыли «Материк» для выбора настоящей любви

Артем Качер и Ани Лорак выпустили клип на сингл «Материк» из нового альбома Артема «Девочка, не плачь».

– Герои клипа сквозь все расстояния, сквозь огонь и воду стремятся быть счастливыми, – говорится в описании ролика. – Только один, чтобы добиться человека во чтобы то ни стало и снова быть вместе, а второй, чтобы отвязать его от себя и помочь понять, что любви больше нет, осталась одна лишь привычка, и силой человека рядом с собой не удержать, даже если рядом с ним тебе кажется, будто ты оказался в космосе.

Клип «Материк» был представлен 14 февраля в День всех влюбленных. По словам музыкантов, такая дата была выбрана, чтобы каждый слушатель задумался, настоящая ли любовь в их жизни, или, как поется в песне – «просто ты ко мне привык».

– Я знаю, как все ждали клип на эту песню, и мы с большой радостью наконец представляем его вам. Это очень красивый и честный дуэт, и я благодарен Ани Лорак, что она украсила «Материк» своим присутствием, – говорит Артем Качер.

Музыкант рассказал, что вместе с Ани Лорак они хотят воплотить идею клипа на сцене, а именно – сцену с огнем и водой, как символы силы и борьбы внутри себя.

– Ведь чтобы отпустить любимого человека, потому что с тобой он не счастлив, нужно обладать настоящей силой и мужеством, считает артист.

Источник:InterMedia