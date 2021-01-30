Артем Качер представляет песню «Дуру люблю». Это новый трек с альбома «КАЧЕР».

Первыми двумя синглами стали песни «Дикая» и «Стреляй». Как и все композиции с альбома, «Дуру люблю» — очень личный трек, основанный на собственном опыте артиста.

«КАЧЕР» — самая честная и искренняя работа в дискографии Артема. Музыкант тщательно работал над материалом в течение нескольких месяцев. Альбом получился по-настоящему сильным и качественным и показал творческий рост артиста: «КАЧЕР» — это взрослые тексты, теплые вокальные партии, спетые узнаваемым мягким тембром, и полное ощущение личного диалога с исполнителем благодаря подлинным эмоциям, вложенным в песни.

Под эту музыку можно как размышлять на вечные темы, так и танцевать в клубе.