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Артем Качер представляет песню «Дуру люблю»

Автор RUSRADIO LT 32
Артем Качер - Дуру люблю

Артем Качер представляет песню «Дуру люблю». Это новый трек с альбома «КАЧЕР».

Первыми двумя синглами стали песни «Дикая» и «Стреляй». Как и все композиции с альбома, «Дуру люблю» — очень личный трек, основанный на собственном опыте артиста.

«КАЧЕР» — самая честная и искренняя работа в дискографии Артема. Музыкант тщательно работал над материалом в течение нескольких месяцев. Альбом получился по-настоящему сильным и качественным и показал творческий рост артиста: «КАЧЕР» — это взрослые тексты, теплые вокальные партии, спетые узнаваемым мягким тембром, и полное ощущение личного диалога с исполнителем благодаря подлинным эмоциям, вложенным в песни.

Под эту музыку можно как размышлять на вечные темы, так и танцевать в клубе.

 

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