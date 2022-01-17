Артем Качер сказал «3 слова» в день свадьбы

Певец Артем Качер и его девушка Александра Эванс официально стали мужем и женой 17 января 2022 года.

Пара встречается почти четыре года, два из которых находились в отношениях на расстоянии, сообщили в пресс-службе артиста. Летом прошлого года Артем сделал предложение Александре на музыкальном фестивале «Новая волна» в Сочи, устроив романтический сюрприз и поднявшись в небо на воздушном шаре.

Молодоженов ждет церемония бракосочетания в большом семейном кругу, а в качестве свадебного подарка Артем записал для невесты сингл «3 слова».

Источник: InterMedia