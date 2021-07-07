Артем Качер выпустил посвящение пьющим девушкам

«Это не просто лирика, которая вам нравится в моем исполнении, это истории из жизни и драма, которая была у каждого. Все эти пять историй приносили счастье, делали больно, но благодаря им я оказался там, где есть сейчас, с главным человеком в своей жизни. Некоторые синглы ждали своего времени много месяцев, чтобы вы их услышали такими, какими они звучали во мне. Это честно и по-настоящему. Хочу сказать каждому из вас одну важную вещь: не важно, как плохо вам было когда-то или есть сейчас, все это трамплины, с помощью которых вы придете к конечному результату», – говорит Артем Качер.