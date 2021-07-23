Artik & Asti отмечают десятилетие с альбомом «Миллениум Х»

В этом году исполняется ровно 10 лет с начала карьеры дуэта Artik & Asti. Свою пластинку «Миллениум Х» артисты решили приурочить к важной для себя дате. В лонгплей вошло 9 треков, в числе которых оказался и большой хит «Истеричка».

За точку отсчёта Артём и Анна приняли их дебютную совместную песню «Моя последняя надежда», вышедшую в 2011 году.

С тех пор Artik & Asti успели стать одними из самых успешных поп-артистов в русскоязычном пространстве и укорениться в статусе чарт-топперов. В марте этого года Артём и Аня представили ЕР «Миллениум», в который вошло 4 сингла. В итоге все они, включая хит «Истеричка» попали и в треклист новой полноформатной пластинки.

Однако отдельного внимания заслуживает каждая песня с лонгплея. В создании их всех принял участие постоянный сонграйтер Artik & Asti Дима Лорен, который ранее написал для артистов такие хиты, как «Грустный дэнс» и «Девочка танцуй». Обложка релиза также связана с важной для исполнителей датой. Она представляет собой коллаж из фотографий Артёма и Ани, сделанных за последние 10 лет.

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