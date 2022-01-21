Artik & Asti выпустили «Гармонию» с новой солисткой

Группа Artik & Asti выпустила песню под названием «Гармония» в обновленном составе и раскрыла имя новой солистки.

На место ушедшей из проекта Анны Дзюбы Артем “Artik” Умрихин взял исполнительницу родом из Узбекистана Севиль Велиеву.

В день премьеры 21 января 2022 года Artik опубликовал в своем инстаграме большой пост, в котором высказался в адрес поклонников Artik & Asti, уверенных, что без Анны дуэт существовать не сможет.

– Я выстраивал репутацию группы на определенных принципах и ценностях. Репутация группы говорит сама за себя. Все наши достижения за эти годы – это были наши песни, песни, которые писал я, песни, которые я находил, благодаря моему вкусу и чутью, когда другие не обращали на них внимания, песни, которые я продюсировал и дорабатывал со своей командой, песни, которые создали целое направление и жанр в музыке за последние 10 лет и стиль, на который многие авторы и исполнители равнялись и равняются, и благодаря которому, в мире музыки появился вообще отдельный термин «в стиле Artik & Asti». А кто-то и в правду, как и было сказано на пресс-конференции, их просто приезжал, записывал за «15 минут» и убегал по своим делам. Я ничего не сжигаю, не испепеляю, я привык созидать, поэтому я несу историю дальше. Как она будет развиваться, знает только Бог. Но я буду продолжать делать, то что делал всю свою сознательную жизнь – музыку, а не говорить. Поэтому все комментарии насчет происходящего я оставлю на потом, когда весь хайп и ажиотаж утихнет, а сейчас просто пусть звучит музыка, пусть настанет «Гармония».

Артем Умрихин также прокомментировал успех своей бывшей коллеги по дуэту, выпустившей недавно сингл «Феникс».

– Я рад за успехи Ани. Несмотря ни на что, и я как и с первого дня, когда услышал ее голос, так и всегда буду восхищаться ее талантом, – написал он. – В любом случае я расцениваю успех Ани как и свой успех: значит я хорошо сделал свою работу за последние 11 лет, что у вас сейчас есть такой интерес к ней.

Кроме того, в своем Инстаграм Artik представил новую солистку и отметил, что теперь название группы приобретает новый смысл.

– Сразу скажу, Севиль это не Асти! Просто воспринимайте название группы Artik & Asti как название любой другой группы , такое же как и А-Студио, Время и Стекло, Виа Гра и тд. , а Севиль это новая солистка группы! Севиль полноценный профессиональный музыкант, вокалистка, которая всю жизнь поет, участвовала во многих конкурсах, вокальных шоу и давно доказала свой профессионализм. У нее свой индивидуальный тембр, свой собственный окрас и харизма в исполнении. Поэтому сравнивать даже не вижу смысла…

Источник: InterMedia