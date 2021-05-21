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Артур Пирожков ограбил гостей с Настей Самбурской

Автор Эвелина Никанорова 37
Самарская и Пирожков

Артур Пирожков представил клип «Деньги» с актрисой Настасьей Самбурской.

Ролик снят в стиле «‎Великого Гэтсби»‎. Главный герой, правда, по имени Великий Ревзби (Пирожков), устраивает роскошную тусовку, на которой собираются все сливки высшего общества. Пока гости проводят время на танцполе и едят черную икру, Ревзби и его загадочная подруга (Настасья Самбурская) незаметно снимают с богачей украшения.

Собрав мешок драгоценностей, они тайно покидают вечеринку и уезжают в неизвестном направлении на ретро-автомобиле.

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