Шоубиз

Asti ушла из группы Artik & Asti

Автор Эвелина Никанорова
Asti ушла из группы Artik &amp; Asti
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Продюсер группы Artik&Asti Артём Умрихин (он же Artik) сообщил, что Анна Дзюба (Asti) покидает проект. Как отмечает Артём, дуэт продолжит свою творческую деятельность, правда уже с новой солисткой.

«Друзья, хочу поделиться с вами новостями! Теперь уже официально! Ни для кого не секрет, что в этом году группе Artik & Asti исполняется 10 лет. 10 лет с момента, как я нашёл Аню и создал группу Artik & Asti. За эти 10 лет Аня превратилась из маленькой девочки в роскошную женщину и артиста! Сегодняшний день наверняка для многих станет грустным, а для некоторых, наоборот, радостным. Уже давно вокруг этого ходило много слухов и догадок, но теперь могу подтвердить это официально — Аня покидает группу Artik & Asti. С сегодняшнего дня наши пути расходятся, и каждый идёт своей дорогой. Аня наверняка начнёт свой сольный путь, а я продолжу делать то, что делаю всю жизнь — писать песни, искать новые таланты и помогать им реализовываться. Хочу выразить благодарность Ане. Вместе мы прошли долгий, невероятно интересный и важный путь! Теперь у каждого будет своя дорога, а группа Artik & Asti продолжает свою деятельность, но уже в обновлённом составе. В каком? Скоро расскажу!» — написал Artik.

 

 

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Публикация от ARTIK #SelfMade (@artik)

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