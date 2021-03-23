Covid-19 Новости

AstraZeneca должна выполнить обязательства перед Европой

Автор RUSRADIO LT 36

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила фармацевтическому концерну AstraZeneca запретом на экспорт вакцины за пределы ЕС. 

“У нас имеется возможность запретить запланированный экспорт. Вот наш месседж для AstraZeneca: сначала следует выполнить контрактные обязательства перед Европой, прежде чем начинать поставки в другие страны”, – заявила фон дер Ляйен в интервью изданиям группы Funke.

Ранее она обвиняла компанию в том, что в первом квартале 2021 года та поставила Европе лишь 30 процентов обещанного объема продукции.

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Жителям Греции с апреля будут бесплатно раздавать наборы для самостоятельного тестирования на коронавирус.

Каждый обладатель номера социального страхования сможет в аптеке получать по четыре теста в месяц, сообщили в офисе премьер-министра. О положительных результатах будет необходимо уведомлять власти.

В правительстве в Афинах отметили, что Греция стала первой страной в Европе, которая сделала тесты настолько доступными и бесплатными.

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В связи с ростом числа заболеваний в Бразилии местные власти закрыли для купающихся знаменитые пляжи Рио-де-Жанейро.

Входы на пляжи Копакабана, Ипанема и Барра-да-Тижука охраняют полицейские.

“Сейчас время, чтобы оставаться дома”, – заявил мэр мегаполиса Эдуардо Паес, объявивший, что на следующей неделе меры по борьбе с коронавирусом будут ужесточены.

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Запланированные на этот год в Токио летние Олимпийские игры и летняя Паралимпиада из-за пандемии коронавируса пройдут в отсутствие зарубежных зрителей.

Об этом решении сообщили по видеосвязи Международному олимпийскому комитету и Международному паралимпийскому комитету организаторы мероприятий.

По их словам, тем самым они хотят прояснить ситуацию для живущих за пределами Японии обладателей входных билетов на соревнования и предоставить им возможность «подкорректировать» планы летних поездок.

Олимпиада в Токио была изначально запланирована на июль-август 2020 года, но из-за пандемии ее перенесли на год. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Название “Токио-2020” было решено сохранить.

 

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