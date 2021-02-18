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Астрофизики создали самую точную карту Земли

Автор Эвелина Никанорова 30
Астрофизики создали самую точную карту Земли

Ученые из США создали самую точную плоскую карту Земли. Она получилась двусторонней и круглой, сообщает Phys.org.

Карта ориентирована на Северное и Южное полушария, а экватор проходит у нее по краю. Ошибки расстояния здесь меньше, чем у любого другого плоского изображения Земли. Благодаря новому ракурсу у экватора теперь есть непрерывность, Африка и Южная Америка загибаются, но тоже непрерывны.

Ученые предлагают печатать два полушария в журналах, чтобы читатели могли их вырезать и склеивать. На основе такого изображения можно делать политические, климатические, демографические и другие карты. Кроме того, эта идея можно будет использовать для картографирования других планет.

Отметим, что привычную карту создал в XVI веке географ Герард Меркатор, и она легла в основу Google Maps. Рисунок четко передает локальные формы. Однако карта искажает участки около Северного и Южного полюсов, поэтому их обычно обрезают. Кроме того, на старой карте из‑за искажения сильно увеличены размеры России, Канады и Гренландии. 

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