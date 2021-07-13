Астрономы обнаружили звезду в виде капли

Ученые из Германии, Великобритании и США обнаружили звезду редкой каплевидной формы.
Исследователи считают, что это часть двойной звездной системы, движущуюся к слиянию с образованием сверхновой. Просто вторую часть системы, представленную белым карликом, не видно. Результаты опубликованы в журнале Nature Astronomy.
Звездная система HD265435 находится на расстоянии примерно 1500 световых лет от нас и состоит из горячей субкарликовой звезды и белого карлика, делающих полный оборот друг вокруг друга примерно за 100 минут.
Белые карлики — это умирающие звезды, которые выработали все свое топливо и сжались, став очень маленькими, но чрезвычайно плотными.
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