Астрономы обнаружили звезду в виде капли

Ученые из Германии, Великобритании и США обнаружили звезду редкой каплевидной формы.

Исследователи считают, что это часть двойной звездной системы, движущуюся к слиянию с образованием сверхновой. Просто вторую часть системы, представленную белым карликом, не видно. Результаты опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Звездная система HD265435 находится на расстоянии примерно 1500 световых лет от нас и состоит из горячей субкарликовой звезды и белого карлика, делающих полный оборот друг вокруг друга примерно за 100 минут.