Август – месяц подготовки к школе. Как сэкономить?

Август, как известно, – это месяц подготовки к школе. Школьные товары в это время понемногу вытесняют все остальные на полках магазинов. Самыми дорогими товарами, как обычно, остаются рюкзаки, школьные униформы и спортивная одежда. В какую сумму обойдётся «школьная корзинка» в этом году и как сэкономить?

По словам экспертов, дороже всего собрать ребёнка, когда он идёт в первый класс. В этом случае можно потратить 250-350 евро, а то и больше. Безусловно всё зависит и от финансовых возможностей семьи – кто-то тратит больше, покупая более дорогие вещи, а кто-то ищет возможность сэкономить, подходя к вопросу более тщательно и уделяя ему больше внимания и времени.

Лучший способ сэкономить на школьных товарах – начать планировать и готовиться заранее. В первую очередь, специалисты рекомендуют составить список и бюджет. Таким образом получится избежать покупки слишком дорогих или вовсе ненужных вещей. Также эксперты рекомендуют родителям покупать уценённые школьные принадлежности, не покупать первые попавшиеся вещи, посмотреть, что и где предлагают, чтобы сравнить цены, посмотреть, что предлагают интернет-магазины.

Помимо этого специалисты рекомендуют не вестись на различные акции. Часть необходимых вещей можно купить уже после 1 сентября. Все нераспроданные вещи в это время продают ещё дешевле, чем до акций. Говоря о более дорогих вещах, стоит помнить, что это не всегда самые лучшие или качественные вещи. Также стоит воздержаться от покупки более дорогих канцелярских товаров – дети их часто теряют или ломают.

Не стоит забывать, что школьные принадлежности – это ещё не всё. Осень начинаются разного рода кружки, и там тоже нужно потратиться – спортивная униформа, обувь, танцевальные костюмы и пр. Для того, чтобы не столкнуться с финансовыми трудностями, стоит заранее сформировать бюджет и оценить ситуацию в целом – какую сумму родители хотят или могут выделить на кружки.

Согласно недавно проведённому опросу, около 40% родителей планируют выделить 51-100 евро на «школьную корзинку». Почти 30% планируют выделить на эти цели 100-200 евро. Около 7% опрошенных готовы потратить на эти цели более 200 евро. Оставшаяся часть родителей заявили, что смогут потратить 11-50 евро на одного ребёнка.

Две трети родителей указали, что для приобретения школьных принадлежностей они едут в большие магазины. Там ассортимент товаров больше. Среди главных критериев выбора они указали цену, качество и удобство в использовании. Почти 30% указали, что за покупками поедут в середине августа. В свою очередь, в начале или в конце августа за покупкой школьных принадлежностей поедут 23% и 22% соответственно. А вот отложить покупки на сентябрь склонен каждый десятый участник опроса. Необходимо отметить, что спрос на школьные товары остаётся на протяжении всего сентября. К слову, большинство родителей (90%) утверждает, что все школьные принадлежности они покупают вместе со своими детьми, учитывая их потребности и мнение.

Более трети опрошенных также рассказали, что будут покупать своим детям рюкзаки. Среди главных критериев выбора многие родители указали на эргономичность. Размер и вес рюкзака должен соответствовать росту ребёнка. Немаловажно и то, насколько удобно его носить. Согласно подсчётам, от 150 до 189 дней в году дети ходят в школу. И чем легче и удобнее рюкзак, тем путь из школы и обратно будет короче.

Не стоит забывать и о том, что из-за ситуации с пандемией коронавируса многие родители не спешат с покупкой школьной униформы. При этом Министерство образования опубликовало рекомендации для школ, с которыми также следует ознакомиться ученикам и их родителям. В любом случае, до начала нового учебного года осталось меньше месяца.

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